CronacaBase di spaccio. Sigilli al bar per 15 giorni
10 set 2025
ALESSANDRA ZANARDI
Cronaca
Base di spaccio. Sigilli al bar per 15 giorni

Il Questore di Milano Bruno Megale (nella foto) ha disposto la chiusura, per 15 giorni, del bar Manzoni, a San Giuliano. Le attività di controllo, svolte tra luglio e agosto col supporto della polizia locale, hanno documentato che l’esercizio commerciale era diventato un punto di ritrovo per persone con precedenti penali e utilizzato come base logistica per lo spaccio di stupefacenti. Nel corso di un blitz, è stato arrestato in flagranza un avventore abituale, trovato in possesso di 90 grammi di hashish (oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione), nascosti in uno spazio di pertinenza del bar. Nello stesso locale, a metà agosto, i "ghisa" hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro avventore. L’attività di osservazione condotta dalla polizia locale ha rilevato la presenza costante di pregiudicati e soggetti potenzialmente pericolosi, confermando una situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da qui il temporaneo stop imposto dalle autorità.

"È fondamentale che i gestori delle attività commerciali comprendano la loro responsabilità: occorre allontanare e denunciare immediatamente ogni situazione di potenziale pericolo. Solo così possiamo garantire sicurezza e legalità – commenta il sindaco di San Giuliano Marco Segala - Tengo a precisare che, come si legge nel decreto, la misura disposta dal Questore riveste carattere cautelare e non punitivo verso il gestore". L’assessore alla sicurezza Daniele Castelgrande auspica un quadro normativo più chiaro e pene certe per contrastare lo spaccio di droga e coloro che alimentano degrado e criminalità.

A.Z.

© Riproduzione riservata

