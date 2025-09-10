Base di spaccio. Sigilli al bar per 15 giorni

Il Questore di Milano Bruno Megale (nella foto) ha disposto la chiusura, per 15 giorni, del bar Manzoni, a San Giuliano. Le attività di controllo, svolte tra luglio e agosto col supporto della polizia locale, hanno documentato che l’esercizio commerciale era diventato un punto di ritrovo per persone con precedenti penali e utilizzato come base logistica per lo spaccio di stupefacenti. Nel corso di un blitz, è stato arrestato in flagranza un avventore abituale, trovato in possesso di 90 grammi di hashish (oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione), nascosti in uno spazio di pertinenza del bar. Nello stesso locale, a metà agosto, i "ghisa" hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro avventore. L’attività di osservazione condotta dalla polizia locale ha rilevato la presenza costante di pregiudicati e soggetti potenzialmente pericolosi, confermando una situazione di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Da qui il temporaneo stop imposto dalle autorità.

"È fondamentale che i gestori delle attività commerciali comprendano la loro responsabilità: occorre allontanare e denunciare immediatamente ogni situazione di potenziale pericolo. Solo così possiamo garantire sicurezza e legalità – commenta il sindaco di San Giuliano Marco Segala - Tengo a precisare che, come si legge nel decreto, la misura disposta dal Questore riveste carattere cautelare e non punitivo verso il gestore". L’assessore alla sicurezza Daniele Castelgrande auspica un quadro normativo più chiaro e pene certe per contrastare lo spaccio di droga e coloro che alimentano degrado e criminalità.

A.Z.