Milano Welcome Center, a luglio oltre 1400 accessi tra migranti e rifugiati. “La chiave dell’inclusione sta nei percorsi di integrazione”

Milano, 23 agosto 2025 – Assistenza e accoglienza. Nel mese di luglio, sono stati oltre 1.400 gli accessi fisici al Milano Welcome Center, il punto unico che da luglio 2024 riunisce tutti i servizi cittadini dedicati alle persone migranti e rifugiate, con una particolare attenzione a quelle neoarrivate. Si tratta di uomini e donne che si presentano spontaneamente e senza appuntamento per chiedere aiuto, ma anche di utenti già in carico che proseguono il loro percorso o hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Significativo, inoltre, il numero delle persone che si presentano per la prima volta, che sono ben il 93% di chi arriva al front office senza appuntamento.

Numeri importanti che confermano il trend positivo registrato già nel primo semestre 2025, quando ci sono stati in media 950 accessi fisici al mese, con ben 2.348 utenti unici presi in carico per la prima volta nel semestre.

“Questi dati - commenta l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - testimoniano l'utilità di uno spazio come il Welcome Center in una città che ha sempre attratto persone da fuori. La chiave per la loro inclusione sta in percorsi di integrazione di qualità e il compito dell'istituzione è affrontare i fenomeni in modo pragmatico e costruendo risposte concrete e servizi accessibili. Il centro di via Sammartini 75 va proprio in questa direzione e i numeri dimostrano il successo del modello di governance condivisa con tutti gli attori della città che ogni giorno si occupano dei migranti e delle persone neoarrivate”.

Due tipi di servizi

Il Milano Welcome center riunisce due tipi di servizi che prima erano fisicamente separati: quelli rivolti agli ospiti dei centri SAI, il sistema di accoglienza e integrazione dedicato ai titolari di protezione e di asilo, e quelli rivolti a tutta la cittadinanza con background migratorio.

I servizi più richiesti

Sul podio dei servizi più richiesti troviamo il ricongiungimento familiare, l'orientamento per l'apprendimento della lingua e la consulenza giuridica o amministrativa. Le persone che hanno usufruito di questi servizi nel primo semestre 2025 provengono per la maggior parte da Egitto, Perù e Bangladesh. Si tratta per il 62% di uomini e la fascia d'età prevalente è quella tra i 25 e i 44 anni.

Accesso fisico o mail

Il canale più utilizzato rimane ancora quello dell'accesso fisico spontaneo possibile lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 17 e mercoledì dalle 9 alle 13. Molto utilizzato anche l'indirizzo mail MilanoWelcomeCenter@comune.milano.it che serve per chiedere informazioni o un appuntamento.

Gli appuntamenti

È possibile fissare un appuntamento anche chiamando il contact center 02.02.02 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18. Il centro ospita circa sessanta lavoratori - mediatori linguistico-culturali, assistenti sociali, consulenti giuridici, psicologi, educatori, tutor di italiano e figure amministrative - tra dipendenti comunali e personale degli enti partner del Terzo settore.