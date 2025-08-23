Notte di controlli dei carabinieri: al setaccio Arco della Pace e Gratosoglio, dove Cecilia DeAstis è stata travolta e uccisa

Milano, 23 agosto 2025 – Controlli a tappetto dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano che la scorsa notte sono stati protagonisti di un'ampia operazione di sicurezza a Milano nelle zone dell'Arco della Pace e del quartiere Gratosoglio, dove l'11 agosto è stata travolta e uccisa da quattro ragazzini su un'auto rubata Cecilia De Astis. Sono state impiegate decine di pattuglie e reparti specializzati che hanno presidiato le strade con posti di controllo, verifiche su veicoli e accertamenti mirati contro droga e alcol alla guida.

All'Arco della Pace, una delle zone della movida, i Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, con quelli del Nucleo Radiomobile e dalle unità cinofile, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 25enne ghanese trovato con 27 pastiglie di MDMA (circa 17 grammi) e denunciato per ricettazione un 44enne milanese alla guida di un motociclo rubato. Cinque automobilisti tre italiani, un moldavo e uno statunitense sono stati sorpresi in stato di ebbrezza con tassi alcolemici fino a 1,87 g/l, mentre altri otto conducenti, tra cui un tassista, sono stati multati per valori oltre i limiti di legge.

Nel quartiere Gratosoglio, un servizio mirato dei Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta con il supporto della Compagnia Intervento Operativo del 3° Reggimento "Lombardia" ha portato all'arresto di due egiziani, di 18 e 22 anni, sorpresi a spacciare hashish. Oltre alla dose appena ceduta, i militari hanno sequestrato altri 69 grammi della stessa sostanza e 75 euro in contanti. Un loro connazionale, acquirente, è stato segnalato alla Prefettura. Sempre nella stessa area, un 22enne egiziano è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello da 25 cm. I controlli hanno riguardato complessivamente 313 persone, 142 veicoli e due esercizi commerciali.