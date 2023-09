Incidente in via Palmanova, si ferma per un guasto al furgone e viene travolto: 43enne gravissimo

Milano, 30 settembre 2023 – Grave incidente in via Palmanova, nel tratto tra Cimiano e Crescenzago, poco dopo le 14.30. Un uomo di 43 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto. La dinamica è ancora in fase di accertamento a cura della polizia locale ma, in base a quanto emerso finora, il quarantatreenne era alla guida di un furgone Fiat Doblò quando ha arrestato la marcia per motivi ancora ignoti ed è sceso dal mezzo. Si può ipotizzare un guasto al veicolo o la caduta di oggetti, anche se è ancora tutto da verificare.

In quel momento, proprio dietro il furgone avanzava una Kia che con tutta probabilità non ha fatto in tempo a frenare per evitare il veicolo fermo accanto al guard rail di cemento lungo lo stradone di via Palmanova, dove, ricordiamo, il limite è di 70 chilometri orari e c'è un Autovelox a scoraggiare violazioni. La macchina avrebbe preso in pieno il furgone e poi anche l'autista che in quel momento era in piedi accanto al mezzo. Immediata la richiesta di aiuto e l'arrivo dei soccorsi. Il quarantatreenne, in gravi condizioni, è stato accompagnato dai sanitari del 118 al San Gerardo di Monza in codice rosso.

Altro incidente oggi pomeriggio, intorno alle 17,30 in viale Jenner, sempre a Milano. Un pedone sarebbe stato investito da un veicolo. Tutta da ricostruire la dinamica dello schianto che ha coinvolto tre persone, due uomini di 53 e 61 anni e una donna di 54. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza, oltre alla polizia locale per i rilievi.