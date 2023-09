Viale Jenner, pedone attraversa di corsa lontano dalle strisce: investito da moto. Grave 61enne

Milano, 30 settembre 2023 – Il pedone avrebbe attraversato la preferenziale di corsa, forse dopo essere sceso dall'autobus. Non si è accorto però che proprio in quel momento stava arrivando la Harley Davidson guidata da un cinquantatreenne, che se l'è trovato davanti e non è riuscito a evitare l'impatto: il ferito, un sessantunenne di origine straniera, è stato sbalzato sull'asfalto e ha riportato gravi ferite.

L'incidente, l'ennesimo di un sabato con altri due gravi scontri in via Montale e in via Palmanova, è avvenuto qualche minuto prima delle 17.30 in viale Jenner, a due passi da piazzale Nigra: stando alle prime informazioni, l'uomo investito, intubato dai sanitari di Areu e accompagnato d'urgenza al Niguarda, avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali, forse dopo essere sceso dal filobus che proprio lì ha una fermata. Nell'impatto, è rimasto lievemente contuso anche il motociclista di 54 anni, che era insieme a una donna di 53 sulla Harley.

Il precedente

Due settimane fa, a poche centinaia di metri di distanza, era avvenuto l'incidente costato la vita al ventottenne Vassil Facchetti, travolto dalla Mercedes nera guidata dal ventinovenne Muhammad El Sharkawy; anche in quel caso, il pedone aveva attraversato la strada di corsa e lontano dalle strisce. Dopo l'investimento, l'italo-marocchino alla guida era scappato, salvo poi costituirsi la sera successiva nella caserma della stazione Musocco dei carabinieri.