Incidente mortale a Casorate, coinvolte una moto e un’auto: c’è una vittima

Una persona è morta in un incidente stradale sulla Provinciale 50 nei pressi di Casorate Primo, in provincia di Pavia. Ci sono pochissime informazioni sullo schianto. L’Agenzia regionale emergenza urgenza segnala che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, ma non si conosce né l’età né il sesso della vittima. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica e sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.