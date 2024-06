Scooter si schianta in via Novara: due giovani gravissimi

Milano, 10 giugno 2024 – Un altro grave incidente sulle strade cittadine, a meno di 24 ore dall'investimento con omissione di soccorso di via Camaldoli, costato la vita al rider pakistano di 34 anni Adnan Qasim.

Qualche minuto prima delle 22 di lunedì, uno scooter con due ventenni a bordo si è schiantato prima contro un segnale stradale sistemato sullo spartitraffico di via Novara, all'altezza dell'incrocio con via Lucio Cornelio Silla, e poi contro il palo di un semaforo.

Gravissimi in ospedale

Nell'impatto, i due, il conducente del veicolo e la passeggera coetanea, sono stati sbalzati violentemente sull'asfalto. Soccorsi in pochi minuti dai sanitari di Areu, sono stati entrambi trasportati in ospedale in codice rosso: le loro condizioni sono ritenute estremamente gravi.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: l'ipotesi più probabile al momento è che il motociclista abbia perso il controllo dello scooter mentre stava percorrendo via Novara in direzione periferia, andando a sbattere contro lo spartitraffico.

I rilievi

Gli agenti del Radiomobile della polizia locale hanno lavorato fino a notte per effettuare i rilievi sul luogo dell'incidente e per ricostruire traiettorie e dinamica, anche con l'ausilio delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire ai vigili di lavorare in sicurezza; consentita solo la svolta a destra da chi arriva dal centro per imboccare via Silla in direzione Figino.