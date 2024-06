Ponte Lambro, ciclista investito e ucciso da un’auto pirata

Milano – Un ciclista di 34 anni è stato investito e ucciso da un'auto pirata nella tarda serata di ieri, domenica 9 giugno, in via Camaldoli, a Ponte Lambro. Il conducente della macchina ha abbandonato il veicolo poco lontano ed è scappato a piedi. Gli agenti del Radiomobile della polizia locale sono ora sulle sue tracce.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, i due veicoli stavano viaggiando sulla stessa carreggiata, provenienti da San Donato e diretti in via Rikle, quando l'auto ha tamponato il ciclista poco dopo le 23.30. Poi il conducente si è allontanato senza prestare soccorso, ha abbandonato l'auto ed è scappato. Il trentaquattrenne è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in gravissime condizioni al Niguarda, dov'è deceduto alcune ore dopo.

Le indagini

I ghisa hanno effettuato i rilievi e individuato la macchina pirata, che non sarebbe intestata a chi era al volante ieri sera. Gli investigatori del Radiomobile sono al lavoro per cercare di rintracciare il conducente in fuga, a meno che non decida di presentarsi spontaneamente nelle prossime ore.