Rider investito e ucciso a Ponte Lambro: rintracciato il pirata della strada

Milano – E' durata meno di un giorno la fuga del conducente dell'auto che domenica sera ha travolto e ucciso il rider pakistano di 34 anni Adnan Qasim, residente a Sesto San Giovanni.

Nel primo pomeriggio di lunedì, gli investigatori del Radiomobile della polizia locale hanno rintracciato il presunto pirata della strada vicino alla stazione ferroviaria di Rogoredo: si tratta di un ventiduenne italiano, senza precedenti di polizia. Il ragazzo è stato accompagnato negli uffici di via Custodi e denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le indagini

I ghisa sono arrivati a lui dopo aver ritrovato la Punto a poca distanza dal luogo dell'investimento, in via Camaldoli a Ponte Lambro: aveva il radiatore rotto, presumibilmente dopo l'impatto con la bici del ciclofattorino. Dalla targa del veicolo sono risaliti al proprietario, che ha riferito che poco prima dell'incidente la macchina gli era stata sottratta da un amico, fornendo informazioni utili ai vigili per risalire all'identità del fuggitivo.