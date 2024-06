Schianto in scooter in via Novara: morti un uomo di 40 anni e una donna di 31

Milano, 11 giugno 2024 – Non ce l'hanno fatta i due feriti, entrambi italiani, del gravissimo incidente di lunedì sera in via Novara. Il quarantenne (non ventenne come dalle prime informazioni) che era probabilmente alla guida del Kymco 125 è deceduto nella notte dopo il ricovero al San Carlo. La passeggera trentunenne (anche per lei inizialmente si era parlato di un'età di 20 anni) è stata dichiarata morta nelle stesse ore al San Raffaele, dov'era stata trasportata in condizioni disperate dai sanitari di Areu.

La dinamica

Secondo le informazioni delle prime ore, confermate martedì mattina, non ci sono altri veicoli coinvolti: il conducente avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del Kymco lungo la carreggiata che porta fuori città e schiantandosi prima contro lo spartitraffico all'altezza dell'incrocio con via Silla e poi abbattendo un segnale stradale e un semaforo.

Le indagini

Gli accertamenti investigativi sono affidati agli agenti del Radiomobile della polizia locale, che fino a notte hanno lavorato in via Novara per i rilievi sul luogo dell'incidente. Ulteriori conferme su dinamica e traiettorie arriveranno dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza.

Tre morti in 24 ore

L'incidente mortale di via Novara è arrivato ad appena 24 ore dell'investimento letale di via Camaldoli a Ponte Lambro, costato la vita al rider pakistano di 34 anni Adnan Qasim. Secondo le indagini dei ghisa, il ciclista, residente a Sesto San Giovanni, è stato travolto alle 23.40 di domenica dalla Punto guidata da un ventiduenne, che poi ha abbandonato la macchina col radiatore rotto in via Fantoli. A dare indicazioni ai vigili per risalire al pirata è stato il proprietario della Fiat, che ha denunciato l'amico per il furto della macchina, avvenuto dopo una serata trascorsa insieme in giro per locali. Il ventiduenne è stato rintracciato alle 13.30 di lunedì vicino alla stazione ferroviaria di Rogoredo e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.