Incidente a Monza, auto si ribalta in via Stelvio dopo aver centrato un lampione

Incidente stradale con ribaltamento in via Stelvio a Monza. Squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco stanno intervenendo per un incidente stradale che ha coinvolto poco dopo le 22 un'auto che per cause in fase di accertamento ha centrato alcuni paletti e un lampione, finendo la sua corsa ribaltandosi contro un'autovettura in sosta con delle persone al suo interno. Sul posto le squadre hanno stabilizzato la vettura e rimosso la portiera per poter soccorrere il ferito, un uomo di 51 anni, nelle migliori condizioni di sicurezza. In posto sono intervenute l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza, con quest'ultima che si è occupata di mettere in sicurezza la plafoniera del palo che nell'urto si era staccata. Il ferito è stato trasportato in codice giallo dal personale Areu giunto in ambulanza sul posto all'ospedale San Gerardo di Monza.