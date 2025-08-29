Travolto da un’auto in via Cassinis, si schianta col monopattino: 39enne in gravi condizioni

Milano, 29 agosto 2025 – Un uomo di 39 anni è in gravi condizioni dopo essersi scontrato in monopattino con un’auto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Milano in via Cassinis alla periferia sudest della città. È sulla lunga direttrice che dalla stazione ferroviaria di Rogoredo conduce in piazzale Corvetto che il 39enne è stato centrato da una macchina.

Solo tre giorni fa, due incidenti simili si sono verificati in via Mambretti e in via Valenza, sempre a Milano

La dinamica

A ricostruire la dinamica dell’incidente ci ha pensato la Polizia locale, intervenuta con una pattuglia assieme ad ambulanza e automedica. Gli agenti hanno così appurato che entrambi i protagonisti dell’incidente si erano messi alla guida, una dell’auto e l’altro del monopattino, in condizioni psicofisiche alterate. Al volante del veicolo che ha investito il 39enne c’era infatti una donna di 57 anni, di origini peruviane, che aveva assunto della droga; mentre il 39enne aveva semplicemente esagerato con l’alcol. Le condizioni di quest’ultimo sono subito apparse gravi ai soccorritori. Nella caduta sull’asfalto ha riportato una serie di traumi e contusioni, che hanno reso necessario il suo ricovero – in codice rosso, quello della massima urgenza – in ospedale.

I precedenti

Quello accaduto oggi è solo l’ultimo incidente in ordine di tempo che vede coinvolti dei monopattini. Tre giorni fa, due casi simili si erano verificati in piena notte in via Mambretti – periferia nordovest della città, nella zona di Roserio – dove un 23enne aveva perso improvvisamente il controllo del monopattino ed era carambolato a terra; un paio d’ore dopo, alle 5 del mattino, un altro schianto simile in via Valenza, in zona Porta Genova, che aveva coinvolto una ragazza di 25 anni e un 32enne.