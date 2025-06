In monopattino prova un sorpasso azzardato. Sedicenne si scontra con l’autobus: è grave

Un sedicenne è stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda per un importante trauma cranico riportato in un incidente andato in scena qualche minuto prima dell’1.30 di ieri all’angolo tra via Litta Modignani e via Comasina, nella periferia nord della città. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, il minorenne stava percorrendo in monopattino via Litta Modignani, nella stessa direzione di un autobus: all’incrocio, l’adolescente avrebbero tentato di superare il mezzo Atm con una manovra vietata, provocando l’impatto con il pullman. Il sedicenne, residente nell’hinterland, è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale, dove è stato raggiunto dai genitori. Al Niguarda è finito pure un ventenne, nato in Francia ma residente a Milano, che poco prima delle 7 ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato in viale Caterina da Forlì; i primi rilievi dei ghisa hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli.