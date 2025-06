In due sul monopattino, lo scontro e la caduta. Grave 14enne

Un ragazzino di 14 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri mattina nella frazione Terrazzano di Rho. È successo poco prima di mezzogiorno, in via Carlo Cattaneo. Il minorenne era a bordo di un monopattino insieme a un amico quando, giunto all’altezza di uno stop, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un furgone. In seguito all’impatto i due ragazzini sono finiti a terra sull’asfalto. Sarebbe stato il conducente del furgone a chiamare la centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), che ha chiamato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Il 16enne straniero è rimasto illeso, mentre le condizioni del 14enne sono apparse subito più gravi, in seguito all’impatto sarebbe andato a sbattere contro una recinzione. Dopo le prime cure mediche sul posto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano per un grave trauma facciale. Non è in pericolo di vita.

Ro.Ramp.