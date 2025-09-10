Inaugurato il nuovo pronto soccorso. Cup pronto entro l’inizio del 2027

È stato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, a inaugurare il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Gaetano Pini. La struttura, completamente rinnovata, è entrata in funzione rispettando i tempi previsti per la ristrutturazione con l’obiettivo di "elevare la qualità dell’accoglienza, ottimizzare l’organizzazione e aumentare il comfort sia per i pazienti che per il personale medico". Tra le novità principali, l’ampliamento e la riorganizzazione delle aree di triage e delle sale visita, oltre alla creazione di una moderna ‘camera calda’, un ambiente protetto e riscaldato per l’arrivo e la presa in carico dei pazienti, con accessi separati per pedoni e mezzi di soccorso. L’intervento di restyling fa parte del programma di riordino della rete ospedaliera, finanziato dal Pnrr, con un investimento di 2,2 milioni di euro, approvato da Regione Lombardia. "L’inaugurazione avvenuta in tempi record rappresenta un tassello fondamentale nel nostro impegno per una sanità lombarda sempre più efficiente e vicina ai cittadini – ha scandito l’assessore regionale Bertolaso –. Stiamo modernizzando le strutture ospedaliere per garantire cure rapide e di qualità. Fa parte di un progetto più ampio che riguarda la riqualificazione di altri pronto soccorso. Sul Centro unico di prenotazione (Cup unico) in Lombardia, l’assessore ha fatto il punto: "Stiamo andando avanti con difficoltà, sicuramente è molto più complicato di quello che avevamo pensato all’inizio, ma adesso stiamo rispettando abbastanza i tempi". Con una previsione: "nell’arco del 2026”, o comunque "ai primi mesi del 2027, dovrebbe essere tutto perfettamente funzionante".