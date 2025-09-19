Il metal irrompe nel tempio. Iron Maiden il 17 giugno: "Finalmente crolla il tabù"

L’heavy metal “sfonda” la porta dello stadio di San Siro. Finalmente, dopo decenni di attesa, una band di “metallo pesante“ potrà diffondere le sue note e le sue parole nella Scala del calcio e del rock. Parliamo degli Iron Maiden, che si esibiranno al Meazza il 17 giugno 2026. Dopo il grande successo dello show dello scorso 13 luglio allo stadio Euganeo di Padova legato al tour mondiale “Run For Your Lives“, la band di Steve Harris e Bruce Dickinson realizza un piccolo sogno che aveva nel cassetto: suonare in uno degli stadi più iconici del pianeta, il Meazza, pur se ormai quasi centenario e in attesa di demolizione (Consiglio comunale permettendo). Il gruppo cardine di quella che, all’inizio degli anni Ottanta, è stato definita la New wave of British heavy metal già la scorsa estate aveva provato ad avere una data a San Siro, ma senza successo. Oggi, invece, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di MC2 Live, il promoter che porta in Italia molte tra le più grandi band metal.

Il “Run For Your Lives World Tour” celebra i 50 anni di carriera degli Iron Maiden (fondati nel 1975 dal bassista e principale compositore del gruppo Harris) e propone uno show speciale – già ammirato a Padova – con una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto “Iron Maiden“, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992. "Per la prima volta nella storia, lo stadio San Siro di Milano ospiterà un evento heavy metal: un’occasione imperdibile per vivere uno show davvero indimenticabile", si legge nel comunicato ufficiale di MC2 Live.

Il debutto degli Iron Maiden nella Scala del calcio e del rock sembra una personale rivincita per l’amministratore delegato di MC2 Andrea Pieroni. Sì, perché il promoter, proprio dalle pagine del Giorno, per due volte aveva sollevato una polemica prima sul "metal poco gradito a San Siro" (10 giugno 2023) e poi sulla "concorrenza limitata tra promoter" quando si trattava di prenotare una data estiva al Meazza (28 febbraio 2024). In quest’ultimo caso, ci riferiamo alla lettera che Pieroni scrisse al sindaco Sala e all’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi (lo stadio è di proprietà comunale), alla società M-I Stadio che gestisce l’impianto e ad Assoconcerti denunciando la scarsa trasparenza nell’assegnazione delle date di San Siro alle varie società di promozione musicale.

Meno di due anni dopo quella netta presa di posizione, qualcosa è cambiato e MC2 ieri ha potuto annunciare la prima data degli Iron Maiden al Meazza e la “prima“ per un concerto metal nella Scala del calcio. Un’ottima notizia per tutti i fan del genere, non solo per quelli della band britannica. Oltretutto, la produzione legata al “Run for Your Lives World Tour“ sembra particolarmente adatta a uno stadio come quello milanese, perché i maxi-schermi mostreranno immagini e filmati che nel catino di San Siro daranno un valore aggiunto allo show.

Dopo aver appreso la notizia del concerto al Meazza, peraltro, a qualche fan della prima ora della “Vergine di Ferro“ è tornato in mente il debutto milanese della band. Era il 2 settembre 1980 e il gruppo inglese si esibì al velodromo Vigorelli prima dei Kiss. Quarantacinque anni dopo, gli Iron Maiden sono pronti a sfondare le porte di San Siro. In nome dell’heavy metal.

I biglietti per il concerto del 17 giugno saranno in prevendita tramite il Fan Club degli Iron Maiden dalle 10 del 22 settembre; in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle 10 del 23 settembre; in vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del 27 settembre.