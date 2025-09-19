Milano, nuovo corteo pro-Palestina: studenti in piazza contro il sionismo

Milano – Alcune decine di studenti si sono radunati oggi pomeriggio in via Festa del Perdono, di fronte all'Università Statale di Milano, per manifestare contro quello che definiscono "sionismo" ed esprimere "solidarietà alla resistenza palestinese".

La protesta ha preso forma con un piccolo corteo partito dalla sede universitaria e diretto verso la zona della prefettura, con l'obiettivo di raggiungere il presidio organizzato dalla Cub-Confederazione Unitaria di Base. In testa al gruppo di manifestanti spiccava uno striscione con la scritta "22 settembre sciopero generale, blocchiamo tutto. Rompere ogni complicità col sionismo", annunciando una mobilitazione più ampia prevista per i prossimi giorni.

Il movimento studentesco milanese torna quindi a farsi sentire dopo le tensioni registrate nella giornata di martedì, quando un corteo pro-Palestina aveva attraversato la città generando momenti di forte conflittualità.

Le tensioni di due giorni fa

Durante la manifestazione di martedì ai Bastioni di Porta Venezia, gli scontri avevano coinvolto non solo manifestanti e forze dell'ordine, ma avevano creato attriti anche all'interno delle stesse forze di polizia. Un episodio particolarmente significativo si era verificato lungo corso Buenos Aires, nei pressi della Prefettura, dove agenti del Reparto mobile della polizia di Stato e un carabiniere erano entrati in conflitto.

Le immagini dell'episodio mostravano una "manganellata" all'interno dell'abitacolo di una camionetta militare, in un contesto di tensione legato agli spostamenti del mezzo dei carabinieri che, secondo le ricostruzioni, avrebbero messo a rischio l'incolumità sia degli agenti che dei manifestanti presenti nella zona.