Iron Maiden, concerto a San Siro: finalmente il metal entra al Meazza: la data e i biglietti

Milano, 18 settembre 2025 – L’heavy metal “sfonda” la porta dello stadio di San Siro. Finalmente, dopo decenni di attesa, una band di metallo pesante potrà diffondere le sue note nella Scala del calcio e del rock. Stiamo parlando degli Iron Maiden, che si esibiranno al Meazza il 17 giugno 2026.
La band inglese già in passato aveva provato ad avere una data nello stadio milanese, ma senza successo. Oggi, invece, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Mc2, il promoter italiano che porta in Italia quasi tutte le più grandi band metal.
Ma ecco il testo dell’annuncio di Mc2: "Dopo l’incredibile successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, gli Iron Maiden tornano in Italia con un’unica incredibile data la prossima estate! 17 giugno 2026 Milano, Stadio San Siro”.
La band annuncia oggi nuovi appuntamenti del loro “Run For Your Lives World Tour”, tour che celebra i 50 anni di carriera degli Iron Maiden proponendo uno show speciale con una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992.
Per la prima volta nella storia, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà un evento heavy metal: un’occasione imperdibile per vivere uno show davvero indimenticabile.
I biglietti
Biglietti in vendita secondo le seguenti modalità:
• in prevendita tramite il Fan Club degli Iron Maiden dalle ore 10:00 del 22 settembre
• in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 23 settembre
• in vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 27 settembre