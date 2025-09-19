Furti e sliding doors

Ivan Albarelli
Furti e sliding doors
Milano
CronacaSan Donato, incidente tra auto e autobus: grave donna
19 set 2025
REDAZIONE MILANO
San Donato, incidente tra auto e autobus: grave donna

L’impatto intorno alle 16 in via Civesio. Una 42enne portata in ospedale in codice rosso

Grave incidente a San Donato Milanese

Per approfondire:

San Donato Milanese (Milano), 19 settembre 2025 – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, a San Donato Milanese, in provincia di Milano. L’allarme è scattato poco prima delle 16, all’altezza di via Civesio. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un incidente che ha visto come protagonisti un’auto e un autobus di linea di Atm.

SAN DONATO - INCIDENTE
Incidente a San Donato (foto Ansa/Canali)

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato l’elisoccorso, due ambulanze e una automedica. Una donna di 42 anni è stata soccorsa in gravi condizioni a seguito delle ferite riportate nello schianto. La donna è stata trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.  

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Da accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale, cui spetterà il compito di accertare cosa sia successo e l’origine dell’impatto. La vettura coinvolta presenta la parte anteriore completamente distrutta. Al momento non si ha notizia di altri feriti. 

