Gorgonzola, il medico di base va in pensione e lascia “a piedi” un migliaio di pazienti. Aperto un ambulatorio temporaneo

Gorgonzola (Milano), 7 giugno 2025 – Carenza di medici, ci risiamo: in pensione un altro storico medico di base con (almeno) mille pazienti, tutti “a piedi”. Corre in aiuto Asst: dall’altra mattina è stato attivato, a beneficio dei pazienti rimasti senza dottore, un ambulatorio medico temporaneo nei locali della Casa di comunità all’ex Serbelloni. Orari e modalità di accesso sono pubblicizzati anche sul sito del Comune. Si scruta l’orizzonte, ma la probabilità di una imminente nuova nomina, seppure non da escludere, è minima.

"Non ci sono medici”

“Non ci sono medici - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi che, in contatto con Asst, sta monitorando il nuovo Sos camici - le cose stanno così, e non ci si può fare proprio niente. So che si stanno promuovendo bandi e sondando possibilità. Ma al momento non ho novità”. La notizia del pensionamento del dottor Maurizio Nava, da decenni operativo a Gorgonzola, molto conosciuto anche per una parentesi amministrativa come assessore ormai molti anni fa, è dei giorni scorsi. Le voci erano nell’aria, e molti assistiti si erano già messi “in campagna” alla ricerca di un nuovo medico. Nulla. Nessun professionista disponibile, ad oggi, a Gorgonzola. Qualcuno ha trovato nei Comuni accanto.

La Casa di Comunità

Gli altri, per il momento e sino a nuovo ordine, dovranno fare riferimento all’ambulatorio temporaneo, subito attivato in Casa di comunità. Nel frattempo, ecco l’informativa di Asst. “Asst Melegnano e Martesana - si legge - informa che i pazienti del dottor Maurizio Nava, che ha concluso la propria attività lavorativa, in attesa di un nuovo incaricato possono rivolgersi all’ambulatorio nella Casa di comunità, nei giorni e orari indicati. L’accesso è solo su appuntamento”. In coda ai giorni e orari di ricevimento le istruzioni per la prenotazione, telefonica, via whatsapp o via mail.

Cosa succede nei festivi

Agli assistiti viene consigliato di avere con sè nelle visite, data la situazione, la tessera sanitaria e la documentazione completa su esenzioni per reddito e patologia, referti di esami recenti, elenco dei medicinali assunti. Per le emergenze, resta il 112. E nei festivi rimarrà a disposizione il servizio medico di continuità assistenziale.

Il disagio

Comunque la si voglia vedere, un disagio. Il medico da poco pensionato, peraltro, era rimasto, per varie ragioni, uno dei pochi ancora opzionabili nella rosa dei professionisti gorgonzolesi. Una problematica, quella dei medici di base, che Gorgonzola divide con tutti gli altri comuni d’area. Proprio a Gorgonzola, l’anno scorso, era partita la grande crociata dei “pazienti senza più pazienza” della Martesana, culminata in un ciclo di presidi con striscioni “del giovedì“ mattina davanti alla casa di comunità. Erano state raccolte firme e inviate lettere, in cui si sottolineavano le ormai enormi problematiche della sanità territoriale.