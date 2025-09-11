Gli 11 tigli secolari “condannati“. Un nuovo appello per salvarli

Quegli 11 tigli decennali, destinati all’abbattimento. Ultimo appello per le piante di piazzale delle Associazioni: anche il gruppo consiliare Progetto Melegnano-Rinascimento Melegnanese, lo stesso dell’ex sindaco Rodolfo Bertoli, chiede al Comune di preservare quei giganti verdi, rivisitando il programma di restyling della piazza, che ne prevede il taglio e la sostituzione con altre alberature.

Il piano di riqualificazione dell’area, a detta degli esponenti del gruppo, Rodolfo Bertoli, Alberto Spoldi e Fabio Radaelli, è "un progetto decontestualizzato, che prevede il taglio degli alberi esistenti lungo l’asse storico del viale lasciato in memoria dell’industria Monti&Martini, nella quale hanno lavorato molti melegnanesi. Per far fronte al taglio dei grandi alberi che oggi ombreggiano il viale, il progetto prevede la messa a dimora di 39 nuovi esemplari, che tuttavia verranno a trovarsi in un contesto di scarsa superficie e per questo saranno praticamente a ridosso dei fabbricati". Da qui l’invito a "ripensare il progetto" e salvaguardare il verde esistente.

"Eliminare l’asfalto e pavimentare con materiali più nobili, adeguando gli impianti con un’illuminazione più diffusa e la posa di colonnine idriche ed elettriche, avrebbe costi inferiori e permetterebbe di mantenere l’identità del luogo, con le attuali alberature – entrano nel dettaglio Bertoli, Spoldi e Radaelli -. La comunità risparmierebbe molti soldi, che potrebbero essere utilizzati per riqualificare altri spazi cittadini, oggi in stato di degrado". In difesa dei tigli di piazzale delle Associazioni sono scesi in campo comitati, privati cittadini, politici e movimenti di pressione. Sono state raccolte oltre 2mila firme, organizzati sit-in e manifestazioni, inviate diffide al Comune. C’è anche chi ha raccolto i soldi per un ricorso al Tar. La querelle si trascina da oltre un anno, negli ultimi tempi la battaglia della vox populi si è fatta ancor più serrata. L’amministrazione locale, però, sembra intenzionata a tirare dritto e procedere col restyling della piazza, comprensivo degli abbattimenti.

Alessandra Zanardi