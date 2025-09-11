"Marciapiede impraticabile. Un pericolo"

Marciapiede dissestato ed erbacce. È la situazione che si vede nel tratto di via Benozzo Gozzoli, zona Baggio, tra i civici 97 e 103. "I disagi per i pedoni sono quotidiani. I più colpiti sono i disabili in carrozzina, e ce ne sono tanti, considerando che vicino si trovano la Fondazione Sacrafamiglia e una casa di cura, costretti a scendere dal marciapiede e a proseguire sulla carreggiata. Un pericolo", evidenzia Massimiliano Fregoni, residente che ha fondato un comitato spontaneo con l’obiettivo di migliorare la viabilità di questa strada, un’arteria di scorrimento in questo spicchio di città. "Nonostante i numerosi esposti presentati alle istituzioni – fa presente – non è avvenuta alcuna manutenzione. Ora peraltro il marciapiede è pesantemente danneggiato dalle infestanti e non è più idoneo al passaggio di disabili in carrozzina. Un pericolo anche per gli anziani e per tutti coloro che passano in quel tratto, diretti a servizi o ad attività commerciali". Con il passare dei mesi (come si vede nelle foto mostrate dal cittadino) lo stato del marciapiede è peggiorato e in più è sempre più "inghiottito" da erbacce cresciute sul bordo e piante che sporgono dalla rete confinante.

Altra richiesta è la posa di pensiline in corrispondenza delle fermate Gozzoli/Monegherio e poco oltre il civico 72 di via Gozzoli, della linea di bus 76. "Le fermate sono utilizzate dai pazienti, per lo più anziani, che si recano o tornano dalla Casa di Cura Ambrosiana o dall’ Istituto Sacrafamiglia. Senza una protezione, durante l’attesa dei mezzi sono esposti alla pioggia e al freddo nei mesi invernali e al sole cocente in estate".

Red.Mi.