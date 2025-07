Vedono un uomo allontanarsi di fretta dal parcheggio carico di trolley e zaini: “Quelli sono i nostri bagagli”. Arrestato 37enne Piazza Diaz a Milano, disavventura a lieto fine per una famiglia britannica in vacanza in Italia. Il giovane algerino è stato tratto in arresto per furto aggravato e i turisti hanno potuto riavere le proprie valigie