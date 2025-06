Ladri in azione sul treno per Genova: rubano la borsa Vuitton a un passeggero, scendono a Voghera e scappano

Voghera (Pavia), 29 giugno 2025 – Lo hanno distratto e gli hanno rubato il bagaglio, ma se ne è accorto quando il treno era già ripartito e il ladro era sceso alla stazione di Voghera con la refurtiva. Un viaggiatore a bordo dell'Intercity Milano-Savona, nella mattinata di ieri, sabato 28 giugno, ha chiamato il 112 e ha poi denunciato l'accaduto alla Polfer della stazione di Genova Piazza Principe.

L’allarme

Il convoglio era tra le stazioni di Pavia e Voghera quando la vittima prescelta dai malviventi è stata distratta, facendogli perdere di vista per pochi istanti il suo borsone di marca Luis Vuitton, che poco dopo non ha più trovato al suo posto. Con tutta probabilità, mentre un complice lo teneva impegnato, il ladro si è impossessato del bagaglio e ha subito approfittato della fermata alla stazione di Voghera per scendere dal treno con la refurtiva.

Telecamere in azione

Dopo l'allarme lanciato dal viaggiatore mentre si trovava ancora a bordo sull'Intercity ripartito in direzione di Genova, l'immediata visione delle immagini registrate dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installato alla stazione di Voghera proprio per incrementarne la sicurezza, ha permesso di isolare un frame in cui si vede lo sconosciuto, verso le 10.30, allontanarsi con il bagaglio appena rubato, corrispondente alla descrizione del proprietario.

Refurtiva recuperata

La Polfer di Voghera ha poi recuperato parte della refurtiva, abbandonata dopo l'apertura del borsone nelle vicinanze della stessa piazza della stazione ferroviaria. In piazzale Guglielmo Marconi sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Voghera, ma le ricerche in zona del ladro in fuga non hanno dato alcun esito. Indagini sono in corso per identificare il responsabile e i complici, forse rimasti a bordo dello stesso treno mescolandosi tra gli altri passeggeri oppure scesi alla stessa fermata alla stazione di Voghera, pur separandosi dal ladro ripreso da solo con il bagaglio rubato.