Furti a raffica sulle banchine della metro a Milano: i ladri usano la tecnica della “giacca sul braccio”

MILANO – L’agguato. Le prede derubate. Infine l’arresto. Non è andata bene a tre uomini che sono stati individuati e fermati per furto dalla polizia locale mercoledì. Alle 11 due borseggiatori hanno puntato una vittima lungo la banchina della metropolitana, alla stazione Centrale. Uno è riuscito a sfilarle il portafoglio dalla borsa, con la tecnica del “giubbotto sul braccio” per nascondere la mano. Ma gli agenti di polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che monitoravano l’area, li stavano già osservando fin da quando erano usciti dal vagone del metrò. Uno di loro era già stato arrestato lo scorso 9 marzo, quindi era una “faccia nota“. In più aveva la giacca posata sul braccio, elemento che ha alimentato i sospetti.

I tre si sono avvicinati a una donna in attesa del treno e le hanno rubato un voluminoso portafoglio nero. La vittima è poi salita sul convoglio senza rendersi conto del furto e si è allontanata. I ghisa hanno fermato due dei tre uomini, il trentunenne H.B. e il ventiquattrenne M.S., di nazionalità cilena, che hanno lasciato cadere il portafoglio svuotato del denaro. Grazie ai documenti al suo interno gli agenti hanno rintracciato la vittima e raccolto la sua denuncia. Inoltre uno dei due aveva l’esatta somma di denaro che la vittima ha dichiarato di avere, insieme a documenti, carte di credito e badge aziendale di una nota casa di moda. Non solo: il portafoglio ha un valore di circa mille euro.

Quattro ore dopo, intervento in via Pasteur, in zona viale Monza, dove un diciannovenne egiziano, M.S., è stato arrestato per furto con strappo. I ghisa lo hanno notato mentre, con andatura veloce, a tratti di corsa, sembrava allontanarsi. In quel momento si è avvicinata una coppia dicendo che poco prima, lungo le scale della metropolitana da viale Monza al mezzanino Pasteur, qualcuno aveva strappato loro una catenina con un crocifisso. Il giovane avvistato poco prima è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. Poi, raccolta la denuncia delle vittime e visionate le telecamere, è scattato l’arresto. Recuperato anche il ciondolo, caduto sulle scale.