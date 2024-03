Forte pioggia a Milano, salgono i livelli di Seveso e Lambro. Granelli: “Siamo nella fase più intensa”

La pioggia insistente che da ieri non dà tregua a Milano, tanto che dalla mezzanotte è scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, inizia a preoccupare per l’aumento del livello di Seveso e Lambro. “Siamo nella fase più intensa dalle prime ore di questa mattina e si estenderà per la giornata di oggi. In generale i livelli sono saliti” scrive su Facebook l'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli.

L'allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, ha messo in preallarme i vigili del fuoco, ma al momento non si segnalano particolari criticità nel capoluogo lombardo. "Per il Seveso sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro – fa sapere Granelli –. Comunque la vasca di Milano è pronta ad entrare in funzione e questo ci rassicura tutti. Ci preoccupa il Lambro che al parco ha raggiunto quota 180. Seveso e Lambro esondano a Milano intorno a 3 metri"

Dal 1975 a oggi, il Seveso è fuoriuscito dal tratto tombinato con una media di due volte e mezza all'anno; solo tra il 2010 e il 2023, è accaduto più di venti volte, con il picco delle sei esondazioni del 2014. La paura è che possa ripetersi quanto accaduto il 31 ottobre 2023, quando Milano si è ritrovata sott’acqua a causa dell’esondazione del Seveso, con strade e sottopassi chiusi perché allagati e persino la metro gialla finita sott’acqua.