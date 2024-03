Tempesta di neve in Valchiavenna e Valtellina, pericolo frane e valange: chiusi i valichi alpini

Nevicate fortissime in Valchiavenna e Valtellina. Mentre la Lombardia sta affrontando una violenta ondata di maltempo e a Milano si guarda con preoccupazione alla piena del Seveso e del Lambro, in montagna la neve scende copiosa sulle zone di Madesimo e Livigno.

Il limite delle nevicate è segnalato al di sopra dei 1100 metri, mentre sul fondovalle, flagellato anche da raffiche di vento, piove con intensità e sulle strade c'è il rischio di formazione di ampie pozze d'acqua.

La polizia stradale del Comando provinciale di Sondrio avverte di una copiosa nevicata in corso in queste ore sul passo del Maloja, collegamento importante fra Valchiavenna e Svizzera, percorso oltre che dai turisti da un consistente numero di lavoratori frontalieri. Il passo è al momento transitabile, ma unicamente con catene montate. Diversi i valichi alpini chiusi a causa delle abbondanti precipitazioni nevose.

Sull'intero territorio della provincia più a nord della Lombardia si registra un crollo delle temperature di parecchi gradi. Il livello di fiumi e torrenti intanto cresce, ma non allerta grazie al fatto che in quota nevica. Sotto monitoraggio, invece, alcuni dissesti e fronti franosi.

Il grado di pericolo di caduta valanghe, infine, rimane elevato sull'intero arco alpino lombardo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Centro regionale Arpa con sede a Bormio (Sondrio). Gli esperti avvertono che sono assolutamente da evitare ciaspolate, sci-alpinismo ed escursioni in neve fresca, in quanto il manto nevoso in continua evoluzione non risulta per nulla assestato.