Meteo Lombardia, pioggia in città e neve in quota. Maltempo fino a domani, ma da lunedì cambia tutto

Maltempo in Lombardia oggi e domani con piogge, vento e più di un metro di neve sulle Alpi. È il terzo weekend di fila con cattive condizioni meteo, anche se c’è qualche schiarita temporanea. Una perturbazione atlantica, in transito sulla Lombardia tra la serata di oggi, sabato 9 marzo, e domani pomeriggio, porterà precipitazioni diffuse e un rinforzo dei venti. Il bollettino meteo diffuso da Arpa regionale, indica da domani sera e nei giorni successivi, una circolazione atmosferica più blanda, che favorirà condizioni più stabili con copertura nuvolosa variabile e scarse probabilità di pioggia. Le temperature tenderanno ad aumentare nei valori massimi e a diminuire nei minimi. La prossima settimana prevista una tregua dal maltempo con alcuni giorni di tempo in prevalenza asciutto, seppur in un contesto di variabilità associata a locali piovaschi specie sui rilievi.

Bollettino neve

Nella serata di oggi sono previste precipitazioni in aumento mentre sul fronte neve il pericolo valanghe resta stazionario. Nelle ultime 24 ore si sono registrate deboli nevicate sui rilievi lombardi, gli accumuli maggiori, di circa 15-20 centimetri nell’Appennino Pavese, 5-10 centimetri su Retiche occidentali, Prealpi e Orobie, mentre nei restanti settori la neve caduta non è andata oltre i 5 centimetri.

Rischio valanghe

Il rinforzo dei venti – come rileva il bollettino neve di Arpa Lombardia – , oltre a distribuire irregolarmente la nuova neve, ha rimaneggiato gli strati superficiali del manto nevoso formando nuovi lastroni soffici, sovrapposti ai precedenti. Il collegamento tra nuovi e vecchi lastroni è fragile. Alle fasce altimetriche intermedie e di fondovalle la nuova neve risulta inumidita/bagnata in seguito al progressivo rialzo del limite delle nevicate. Il problema principale in queste aree è da ricondurre ai fenomeni di neviflusso, che potranno portare a un collasso per l'aumento del sovraccarico di neve mista ad acqua. Domani, domenica 10 marzo, previste ancora precipitazioni moderate diffuse. Pericolo valanghe 3 marcato in aumento a 4 forte su Retiche, Adamello ed Orobie; 3 su Prealpi Lariane, bergamasche e bresciane, 2 moderato sul Varesotto e sull'appennino Pavese.

Allerta gialla a Milano

A partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, domenica 10 marzo, scatta l'allerta gialla a Milano per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per coordinare gli eventuali interventi in città.