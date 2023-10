Metropolitana Milano, linea gialla interrotta per l’esondazione del Seveso

Milano, 31 ottobre 2023 – L’esondazione del Seveso sta comportando seri problemi anche alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblici, sia quelli di superficie che la metropolitana. È soprattutto quest’ultima ad avere risentito maggiormente della tracimazione del fiume che attraversa interrato vari quartieri del Nord Milano.

Linea gialla interrotta

La fermata della linea gialla a Zara

La Metropolitana 3 è stata ferma tra le stazioni di Centrale e Maciachini prima e tra Centrale e Zara poi a causa dell’allagamento delle gallerie tra le fermate di Zara, dove non è possibile l’interscambio con la M5, e Sondrio.

⚠️ Aggiornamento M3 (galleria allagata): abbiamo riaperto Maciachini e Zara. La linea è chiusa tra Zara e Centrale. A Zara e Centrale si può cambiare con M5 e M2. Bus sostitutivi collegano Centrale e Maciachini, saltano Zara e Sondrio. pic.twitter.com/W2NN6ogVUk — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) October 31, 2023

I tecnici sono al lavoro per riparare gli impianti danneggiati. A Centrale, informa sempre Atm attraverso le sue pagine social, si può invece cambiare con la M2 mentre i treni lunga la linea gialla stanno subendo rallentamenti. Regolare la circolazione sulle altre linee.

Linee di superficie

Problemi anche per i mezzi di superficie con varie linee di bus e tram deviate per le strade allagate e la caduta di alberi nella notte. Secondo quanto riporta il sito di Atm, sono 23 le linee del trasporto pubblico milanese, per le quali sono state segnalate deviazioni del percorso o fermate cancellate a causa delle del maltempo.

Stazione Garibaldi

In rete stanno circolando foto e video sull’allagamento dei sottopassi della stazione ferroviaria Garibaldi con i pendolari che si allontanano di tutta fretta da banchine e binari mentre l’acqua scorre tra gallerie e banchine