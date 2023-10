Maltempo a Milano, esonda il Seveso: strade chiuse e traffico in tilt. Ora si teme per il Lambro

Milano, 31 ottobre 2023 – Il Seveso è esondato una decina di minuti dopo le 6 a Niguarda. L'ondata di piena, gonfiata da un livello di precipitazioni che alle 5 ha raggiunto a Milano Nord la quota di 31 millimetri di acqua all'ora, ha provocato la fuoriuscita del torrente nel tratto interrato di via Valfurva, come comunicato su Facebook in tempo reale dall'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli con foto in cui si vedono le strade allagate.

Viale Zara è un fiume tra viale Marche e viale Stelvio, con allagamenti fino a piazzale Lagosta. La polizia locale ha chiuso viale Testi, completamente allagato da viale Marche verso piazzale Istria: traffico in tilt in tutta la zona. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l'innalzamento delle acque dell'omonimo fiume, che resta costantemente monitorato. L'area attorno a piazzale Istria è completamente allagata, con una pattuglia della polizia locale a impedire il passaggio verso viale Testi. L'acqua ha completamente invaso il viale e i due controviali: solo camion e furgoni riescono a guadare il "fiume" senza rischiare di danneggiare il veicolo. Allagato il sottopasso di viale Testi verso Niguarda.

Sin dalle prime ore della notte, si era temuto per l'ennesima esondazione, considerate le previsioni meteorologiche che anticipavano piogge copiose nelle aree attraversate dal fiume. Allagamenti anche nel resto della città: il Comune ha attivato le idrovore vicino al sottopasso di via Negrotto, uno dei punti storicamente più critici.

Il precedente

Il Seveso era già esondato un mese e mezzo fa, la notte del 15 settembre, ma in quel caso il torrente era uscito per pochi secondi e senza che rimanessero tracce visibili sull'asfalto. L'ennesimo episodio fa tornare ancora una volta al centro del dibattito l'annosa questione delle vasche di laminazione, il sistema anti-alluvioni che Milano, e in particolare Niguarda, attende da decenni per avere un ombrello protettivo contro la minaccia continua del Seveso. L'opera strategicamente più importante, il bacino artificiale realizzato nell'area del Parco Nord, dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno.