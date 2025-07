Lecco, maxi tamponamento a catena: sei feriti. Statale 36 bloccata e lunghe code

Lecco, 7 luglio 2025 – Maxi tamponamento sulla Statale 36. Sei le persone rimaste ferite, tra cui una ragazzina di 12 anni. L'incidente è successo questa mattina intorno alle 8, in pieno orario di punta, all'altezza di Suello, in direzione sud, da Lecco verso Milano, dove è allestito un cantiere per adeguare la vicina pista ciclabile e impedire che si allaghi. La Superstrada Milano – Lecco è rimasta completamente bloccata.

Lunghe code sulla statale 36

Diverse le auto coinvolte nello scontro, innescato molto probabilmente dal mancato rispetto della distanza di sicurezza e dalla velocità eccessiva: i conducenti di due veicoli sembra si siano speronati e poi a seguire sono scontrati gli altri che arrivavano. In seguito alla carambola, i veicoli hanno ostruito la carreggiata per l'intera larghezza, senza possibilità di passaggio nemmeno per i motociclisti. Centinaia di pendolari dell'auto sono rimasti bloccati in coda.

I soccorsi

Oltre alla 12enne, gli altri feriti sono una ragazza di 22 anni, un ragazzo di 23, due uomini di 51 e 59 anni e una 60enne. Sono stati soccorsi dai volontari della Croce verde di Bosisio Parini e della Croce bianca di Besana Brianza. Nessuno è in grave condizioni. In posto pure i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e gli agenti della Polizia stradale. I cantonieri di Anas si sono subito messi al lavoro per ripristinare la viabilità il prima possibile.