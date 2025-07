Nasce “l’Isola del silenzio“ rifugio per vittime di abusi

Asst Nord Milano, associazione Mi’mpegno e Lions insieme per le donne e contro la violenza. Un passo concreto verso il sostegno e la protezione delle vittime di violenza è quello che è stato siglato nei giorni scorsi. L’accordo prevede un partenariato tra i tre soggetti e ha dato ufficialmente il via a una collaborazione, che sarà concretizzata dal progetto “Isa - Isola del silenzio e dell’accoglienza“.

"Realizzeremo un luogo pensato per essere rifugio, ascolto e protezione per tutte le donne che vivono situazioni di violenza o fragilità", ha spiegato il direttore dell’azienda ospedaliera Tommaso Russo.

L’annuncio è avvenuto in occasione dell’undicesima cena d’estate dell’associazione Mi’mpegno, durante la quale un simbolico scambio di targhe ha sancito l’avvio formale del programma. "Nelle prossime settimane – ha annunciato il direttore dell’Asst Nord Milano – lavoreremo insieme per realizzare all’interno dell’ospedale un ambiente protetto e sicuro, dedicato a chi ha più bisogno di supporto e vicinanza". Del resto, le richieste di aiuto e accompagnamento sul territorio sono sempre più in crescita e hanno visto ben 175 donne rivolgersi al centro antiviolenza: di queste 134 sono seguite e prese in carico dal centro Venus, attivo da un decennio a Cinisello Balsamo, dove c’è la sede principale all’ospedale Bassini, e nei due sportelli decentrati di Sesto San Giovanni e a Cologno Monzese. La.La.