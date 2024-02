Chiara Ferragni e Fedez: le famiglie (forti) alle spalle dei Ferragnez. Chi sono e perché sono importanti

Milano – Chiara Ferragni e Fedez non hanno mai nascosto di essere profondamente consapevoli delle loro diversità caratteriali. Tanto che proprio le dinamiche del loro rapporto sono finite al centro di “The Ferragnez”. Più morbida e accogliente lei, più ruvido e imprevedibile lui. Due caratteri agli antipodi che in passato hanno sempre trovato l’incastro giusto per andare avanti e, anzi, costruire.

Due personalità diverse che si sono formate passando attraverso esperienze e percorsi differenti. Chiara Ferragni è la prime di tre sorelle, cresciuta con la famiglia nella placida provincia lombarda, precisamente a Cremona: l'imprenditrice digitale è nata nel 1987, subito dopo (nel 1989) è arrivata Francesca. A completare il trio è giunta nel 1992 Valentina. Le tre sorelle sono legatissime, sempre presenti nei momenti importanti delle reciproche vite. Francesca lavora in uno studio odontoiatrico mentre Valentina ha in parte seguito i passi della sorella maggiore nel settore della comunicazione e della moda.

Al vertice della famiglia Ferragni c’è mamma Marina Di Guardo, presenza costante nella vita delle tre figlie. Come spesso ha raccontato Chiara, la madre (di professione scrittrice) le ha insegnato ad avere una profonda fiducia in se stessa e nei propri mezzi, incoraggiandola sempre a realizzare i propri sogni e le proprie ambizioni. Altro punto di riferimento di Chiara Ferragni è senza dubbio il padre Marco, di professione dentista. I genitori dell’influencer sono divorziati ma sono in buoni rapporti. La famiglia d’origine è per Chiara una vera ancora, una presenza imprescindibile. Basti pensare al supporto dato durante Sanremo 2023, quando Chiara Ferragni debuttò alla conduzione del festival. Un legame spesso raccontato sui social, con foto e video in occasione dei momenti importanti ma anche della più semplice quotidianità.

Fedez, o meglio Federico Lucia, è invece figlio unico. Anche lui ha due genitori decisamente solidi alle spalle: il padre Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi (chiamata da tutti Tatiana). Il rapper è nato a Milano e cresciuto nell’hinterland della città, a Buccinasco. Anche il cantante può contare sul costante supporto della famiglia, mediaticamente più defilata rispetto a quella della compagna. Nella serie “The Ferragnez” i due genitori fanno una rara apparizione parlando dell’intervento subito dal figlio e delle difficoltà attraversate in quel duro periodo. Due genitori parchi in quanto a parole ed esternazioni ma sempre al fianco del cantante, nei momenti difficili della vita privata e nelle sfide professionali.