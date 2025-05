De Maria, femminicidio e suicidio choc. Forza Italia attacca la magistratura: “Valutazioni sbagliate sui permessi”

Milano – Il femminicidio di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya da parte di Emanuele De Maria, poi suicida lanciandosi dalle terrazza del Duomo di Milano, pone interrogativi sui permessi concessi ai detenuti.

Perlomeno li pone in Forza Italia che per bocca del capogruppo in Senato, Maurizio Gasparri, incalza il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Con una interrogazione al ministro Nordio chiedo un'ispezione sulle strutture giudiziarie che sono responsabili dei permessi concessi a Emanuele De Maria, il 35enne napoletano che si è suicidato a Milano in mezzo alla folla dopo aver compiuto ulteriori delitti”, dichiara Gasparri. "E' incredibile – prosegue – che una persona responsabile di un femminicidio abbia potuto fruire di permessi utilizzando i quali ha commesso altri gravissimi delitti e si è suicidato con modalità che avrebbero potuto causare ulteriori tragedie. Le valutazioni della magistratura sono state evidentemente sbagliate ed è necessario individuare le colpe e sanzionare chi ha commesso un errore così grave. Chiedo quindi al ministro Nordio di procedere con immediatezza a un'ispezione nella speranza che questa volta chi ha sbagliato nella Magistratura paghi e non accada quello che accade sempre: le toghe sbagliano ed i cittadini pagano".