L’arcivescovo Delpini e il manifesto per la pace ispirato dal messaggio di papa Leone XIV

Milano, 14 maggio 2025 – Accogliendo il messaggio di Papa Leone XIV nel suo saluto dalla Loggia della Basilica San Pietro nel giorno dell’elezione a Pontefice, messaggio a sua volta ispirato dalle prime parole di Gesù risorto agli apostoli, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, d`intesa con il Consiglio pastorale diocesano, ha preparato un testo dal titolo "La pace sia con voi", rivolto a tutti i fedeli ambrosiani. Suddiviso in dieci punti, questo documento - che ogni parrocchia della Diocesi è invitata a stampare ed esporre nei propri spazi - si propone come un vero e proprio "manifesto" per la pace: un appello condiviso che coinvolga attivamente tutte le comunità ambrosiane in un cammino di conversione, responsabilità e testimonianza.

Il Papa ha una pace giusta per l'Ucraina e il cessate il fuoco a Gaza, ricordando le vittime della seconda guerra mondiale

"Noi accogliamo la parola del Risorto, accogliamo il saluto di Papa Leone XIV. (…) Noi professiamo la nostra fede e siamo disposti alla speranza, pellegrini di speranza, secondo l`invito di Papa Francesco": così si apre il messaggio. Riprendendo l`espressione utilizzata dal nuovo Papa, l`esortazione è "a stare dalla parte dei deboli, a operare per liberare gli oppressi dagli oppressori con l`impegno disarmato e disarmante, che percorre le vie della pace".

Nel messaggio si propongono azioni concrete per promuovere la pace nella quotidianità di ciascuno: "Ci impegniamo ad abitare le nostre famiglie, le nostre comunità come luoghi dove le ferite possono essere sanate dalla pratica del perdono (…). Vogliamo abitare i social per trasmettere messaggi di pace. (…) Vogliamo vivere il nostro lavoro e le nostre responsabilità ecclesiali e civili come contesti propizi per seminare la pace".

L`obiettivo è quello di tradurre l`impegno spirituale in scelte quotidiane che rendano la pace un`esperienza reale e visibile. Non manca anche un richiamo alla responsabilità degli attori politici ed economici: "Noi incoraggiamo l`opera tenace della diplomazia, noi sosteniamo le forze politiche che operano per la pace, noi ricordiamo alle istituzioni finanziarie e alle imprese le responsabilità per l`opera della pace".

Per accompagnare con la preghiera l`inizio del ministero petrino di Leone XIV - la Messa solenne di inizio pontificato è in programma per domenica 18 maggio - in una Nota diffusa oggi il Vicario generale della Diocesi, mons. Franco Agnesi, invita tutte le chiese e i santuari ambrosiani a celebrare una Messa lunedì 19 maggio, ringraziando per il dono del nuovo Papa e utilizzando l`apposito formulario previsto dal Messale. Il messaggio è stato preparato da mons. Delpini d'intesa con il Consiglio pastorale diocesano, organismo consultivo a servizio dell`Arcivescovo e della Chiesa ambrosiana, composto da 143 membri, per la maggior parte laici e laiche.