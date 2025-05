Papa Leone XIV, Fontana: “Auguri da tutti i lombardi, non gli mancheranno coraggio e forza”. Delpini: “La Chiesa ambrosiana prega e ama il Pontefice”

Milano, 8 maggio 2025 – “Auguro a Leone XIV, a nome di tutti i lombardi, un sereno Pontificato come guida illuminata della Chiesa Cattolica, con la certezza che non gli mancheranno il coraggio e la forza per intraprendere questo nuovo percorso. Un percorso che lo vedrà impegnato nella promozione della pace, della giustizia e del bene comune”. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha augurato “buon lavoro” al nuovo Papa, Robert Francis Prevost, dopo la proclamazione.

Il post del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'elezione di Leone XIV (Profilo facebook)

“Con l'elezione di Leone XIV, la Chiesa Cattolica inizia una nuova fase della sua millenaria vicenda – ha aggiunto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sempre via social – .La fumata bianca dopo due soli giorni di conclave è un segno di grande unità, tanto necessaria in questi tempi difficili e controversi. La scelta del cardinal Prevost è la conferma della vocazione missionaria di una Chiesa che vuole continuare a essere segno di speranza e di pace in ogni angolo del mondo. A nome della città di Milano, auguro al Santo Padre i migliori voti di buon cammino”.

Immancabile il messaggio dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini: “Nello spavento dell'annunciazione si manifesta la grazia di Dio. La Chiesa Ambrosiana prega e ama il Papa e in questo momento trepido dell'inizio io credo che si verifichi la grazia della annunciazione. La parola di Gesù invita i discepoli: ‘Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura’ (Gv 4,35). Certo il Papa raccoglie l'invito di Gesù e guarda il nostro tempo e il nostro mondo per riconoscervi l'opera di Dio. Papa Leone XIV, che oggi avvia il suo ministero, sa che deve essere il servo di tutti perché tutti siano uno: non si aspetta applausi e trionfi. ‘Insultati, benediciamo; perseguitati sopportiamo; calunniati, confortiamo’ (cfr 1 Cor 4,12s). Ecco i sentimenti che io immagino nel Papa e le intenzioni per cui preghiamo: perché nel turbamento sperimenti la grazia, nella interpretazione del mondo riconosca l'avvicinarsi del regno, nel servizio dell'unità trasfiguri le prove in dichiarazioni d'amore per la Chiesa”.

La fumata bianca e l’Habemus Papam

La fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina – dove i cardinali erano riuniti in Conclave - è arrivata alla quarta votazione, poco dopo le 18, accolta da uno scroscio di applausi in una gremita piazza San Pietro. E le campane hanno iniziato a suonare a Roma, ma anche a Milano e in tutta la Lombardia.

Ad annunciare l'Habemus Papam dalla loggia della basilica, passate le 19, è stato poi il protodiacono Dominique Mamberti. Nel frattempo Prevost passava dalla ‘stanza delle lacrime’ per la vestizione.

Poi il Santo Padre si è affacciato dal loggione per il suo primo discorso, visibilmente commosso, accolto dall’acclamazione dei centomila fedeli in piazza. “La pace sia con tutti i voi, vorrei che questo saluto entrasse nei vostri cuori, di tutti i popoli, in tutta la Terra”.

Robert Francis Prevost compirà 70 anni il prossimo 14 settembre, è originario di Chicago ed era finora prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l'America Latina. Ha scelto di chiamersi Leone XIV.