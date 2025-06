Droga sull’auto. Fermato pusher di 19 anni

Cologno Monzese sorvegliata speciale da parte delle forze dell’ordine. Durante i pattugliamenti dei carabinieri, è finito in manette un 19enne italiano, incensurato, beccato mentre trasportava un carico di droga. Il giovane è stato fermato al quartiere Stella, nella periferia cittadina, mentre si trovava alla guida di un’auto. Il ragazzo era in possesso di 103 grammi di hashish e di 230 euro, considerati provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione, nell’abitazione dove vive coi genitori, ha consentito ai militari di trovare anche un bilancino di precisione. A seguito della convalida dell’arresto, il pusher è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sul territorio, intanto, prosegue il progetto "Custodiamo Cologno", che vede il controllo serale, in alcuni casi fino alle 2 del mattino, da parte della polizia locale, anche in collaborazione con la Tenenza. Ghisa e militari passano al setaccio parchi, attività commerciali, stazioni delle metropolitane e altri luoghi sensibili.

"Siamo consapevoli che questi controlli dovranno essere ulteriormente rafforzati per far percepire maggiore sicurezza ai cittadini – ammette l’assessore alla partita Alessandro Del Corno –. In questi due anni si sono compiuti degli sforzi innovativi importanti, organizzativi ed economici, al fine di garantire maggiore presidio del territorio".

La.La.