Melegnano, “scuole verdi”. Operazione restyling: "Lavori nelle aree esterne"

Con un investimento di oltre 500mila euro finanziato da Vantage, l’operatore del costruendo data center di via Carpiano, a Melegnano sono partiti i lavori di restyling dei cortili e delle aree esterne delle scuole. Svariati gli interventi che, per l’intera estate, toccheranno diversi plessi della città tra materne, elementari e medie, con l’obiettivo di offrire ai quasi 2mila studenti che li frequentano - e al personale scolastico - spazi più confortevoli e sicuri.

L’intervento si concluderà in tempo utile per il suono della prima campanella, a settembre. L’operazione "Scuole verdi" - questo il titolo del progetto - ha preso le mosse dal plesso di via Cadorna, dove verranno realizzati un nuovo campo da basket e da pallavolo, oltre ad un’area relax ad uso degli alunni. Operai e macchinari sono già in azione.

"Un secondo intervento è previsto in viale Lazio, con la messa in sicurezza del giardino e la posa di una pavimentazione anti-trauma - annuncia il sindaco Vito Bellomo -. In via Giardino sono in arrivo nuovi alberi e il rifacimento della cancellata". Ulteriori interventi di riqualificazione sono in agenda nelle scuole di via Pasolini, via Lombardia e via Campania. "Nel complesso, si tratta di un’operazione corposa, che consentirà d’intervenire su tutti gli edifici scolastici per migliorarne la fruibilità e la funzionalità, oltre all’estetica - prosegue il sindaco -.

L’operatore del data center ha messo a disposizione un budget, col quale sostenere progetti di natura ambientale: il Comune ha deciso di destinare la somma alla riqualificazione delle aree esterne alle scuole, con opere comprensive di potature e nuove piantumazioni. Un intervento che riteniamo importante per il benessere dei nostri bambini e ragazzi". Melegnano non è il solo Comune dove, con la fine dell’anno scolastico, s’interverrà per aumentare il comfort e la sicurezza dei plessi. Con un investimento di 184mila euro, a San Giuliano il Comune si farà carico del rifacimento della pavimentazione delle aule della scuola Montessori. "La scuola in questione è un bene ancora in carico a Genia (l’azienda municipalizzata andata fallita, ndr), il nostro è un intervento fatto per ragioni di sicurezza": così il sindaco Marco Segala spiega la decisione, dell’ente locale, di provvedere alla sistemazione dell’edificio.