Sesto, giardini in balia dei vandali. La polizia locale mette le telecamere

Giardini in balia dei vandali: centraline rotte, cancelli divelti, tubature dell’acqua spaccate, oltre a giochi e arredi danneggiati. L’assessore Gianni Fiorino fa appello ai sestesi e intanto la polizia locale piazza le fototrappole per correre ai ripari. "Da giorni, anzi da settimane, ignoti stanno letteralmente manomettendo gli impianti che servono per irrigare gli spazi verdi – spiega l’assessore all’Ambiente -. Alle centraline vengono staccate le batterie, gli impianti di irrigazione tagliati, le tubature dell’acqua spaccate. Stiamo posizionando delle fototrappole e speriamo ci possano aiutare per cercare di arginare questo fenomeno distruttivo". L’altra mattina gli uffici si sono svegliati con la segnalazione del cancello divelto al giardino di via Fiorani, mentre nell’area verde del cavalcavia Buozzi è stato organizzato un intervento straordinario di pulizia dell’area a verde, dove stazionava una persona senza fissa dimora già attenzionata dalla polizia locale.

I rifiuti sono stati rimossi e l’area liberata. Al giardino di via Comi sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi inclusiva per i bambini, mentre in questi giorni sarà assegnato l’appalto per il rifacimento del parco Bazzega-Corridoni- Padovani. "Tutti i fondi per riparare danneggiamenti e atti vandalici vengono sottratti alle riqualificazioni.

Questo progetto prevede la riorganizzazione e sostituzione dei percorsi esistenti, la realizzazione di due nuove aree giochi inclusive e prive di barriere architettoniche, suddivise per fasce di età, la posa di strutture per il fitness, la creazione di una recinzione perimetrale e di una nuova area cani con integrazione di nuove panchine – annuncia Fiorino -. Verranno inoltre aggiunti pali di illuminazione e un impianto di video sorveglianza. Questo intervento mira a incrementare gli spazi di relazione anche con la speranza di poter mitigare i disagi determinati dalla frequentazione del giardino nelle ore notturne". La.La.