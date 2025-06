Cgil in festa, dialogo Sala-Landini

Si chiude oggi la festa della Cgil "L’altra Milano. Per una Milano migliore" in corso da giovedì a Cassina Anna. Tra gli ospiti il sindaco Giuseppe Sala, che alle 18.30, parteciperà all’incontro "Dialogo sul futuro: lavoro tra diritti e trasformazioni" con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Un’intervista doppia condotta da Lorenza Ghidini, direttrice di Radiopopolare. Un momento di confronto, spiega il sindacato guidato dal segretario generale milanese Luca Stanzione, che "punta a mettere in relazione due temi oggi centrali: l’evoluzione del lavoro e la difesa dei diritti, nel contesto di trasformazioni sociali, culturali ed economiche molto intense. Si discuterà di futuro, tutele, partecipazione e innovazione, in un dialogo che unisce sindacato e istituzioni locali".

Alle 17, inoltre, è prevista la proiezione del docufilm “Life is a Game“, sulla vita dei rider in diverse città europee, con i registi Luca Quagliato e Laura Carrer, Andrea Bacchin (Nidil Cgil) e Davide Contu (Filt Cgil). Per i più piccoli, alle 16.30 si terrà uno spettacolo di magia, sempre nell’area feste in via Sant’Arnaldo 17. Chiusura, di sera, con il concerto “Made in Heaven“, tributo dei Queen. Un calendario fitto di appuntamenti, nei giorni scorsi, come gli incontri con Giuliano Amato, la giornalista Milena Gabanelli o il saggista Massimo Recalcati.

A.G.