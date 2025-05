Gorgonzola, maxi restyling. Cantieri nelle Medie lavori da 500mila euro

I lavori al via non appena suonerà l’ultima campanella e partiranno le vacanze estive. I progetti esecutivi sono pronti, i fondi, oltre 500 mila euro, anche. È l’ora dei cantieri nelle due scuole medie di Gorgonzola. La parte del leone la farà la ristrutturazione, radicale, e da parecchio attesa, della storica scuola secondaria di primo grado in via Mazzini: demolizioni e ricostruzioni, rivisitazione dei locali, realizzazione di nuovi spazi laboratoriali, efficientamento energetico. L’intervento, da solo, costa più di 430mila euro. Si lavorerà anche alla scuola del Molino Vecchio ma solo nel cortile esterno: le imprese realizzeranno una parte coperta all’altezza di un anfiteatro a gradinate già esistente. Consentirà, in futuro, attività didattiche all’aperto.

Partiamo dunque da via Mazzini. La scuola media è “d’annata”, è stata costruita nel 1968, è costituita da diversi corpi di fabbrica interconnessi tra loro e si sviluppa su tre livelli, di cui uno seminterrato e due fuori terra, per una superficie complessiva di circa 4570 metri quadrati. Per anni ha operato in "osmosi" strutturale con la scuola professionale Accademia Formativa Martesana, negli anni ampliatasi sul lato nord. È dunque da tempo in programma un maxi-intervento che, in particolare, punta al recupero funzionale e alla riorganizzazione degli spazi del seminterrato, aule, spazi accessori e servizi per anni utilizzati da Accademia.

Ma non è tutto. Il progetto esecutivo prevede opere di abbattimento delle barriere architettoniche, interventi per il miglioramento dell’isolamento acustico del plesso, lavori edili di vario ordine, rifacimento dell’impiantistica e adeguamento alla normativa antincendio. Nei seminterrati saranno realizzati laboratori didattici per attività speciali di cui uno multimediale, locali di supporto e servizi. Sarà parallelamente abbattuta la storica rampa esterna di collegamento fra la media e la scuola professionale, a rendere strutturalmente completa la divisione fra i due edifici. Un intervento imponente. "I progetti esecutivi ci sono, siamo pronti - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - . In estate saranno concentrati gli interventi di maggiore impatto". Da via Mazzini al Molino Vecchio. Qui le imprese procederanno a realizzare una pensilina di copertura in acciaio e cemento alleggerito delle dimensioni di circa 70 metri quadrati.