Corsi al posto di Spadaro. La casa e l’ambiente: le priorità dell’assessora

È Margherita Corsi, (nella foto), 51 anni aresina dalla nascita, la nuova assessora della giunta comunale guidata da Luca Nuvoli. Prende la poltrona di Martina Spadaro, l’ex assessore che qualche giorno fa aveva rassegnato le dimissioni per motivi professionali. Laureata in architettura, per molti anni ha messo le sue competenze al servizio del Comune e della Camera di Commercio di Milano. Dal 2017 ha intrapreso una nuova sfida nel settore privato, collaborando con realtà immobiliari e aziende impegnate nella valorizzazione e nello sviluppo del patrimonio edilizio. Molto attenta alla sostenibilità ha conseguito un Master in ambiente, sociale e governance aziendale. "Il percorso professionale di Margherita Corsi ci permette di immaginare una Arese sempre più sostenibile e a misura dei suoi abitanti - commenta il sindaco -. La sua esperienza e le sue competenze saranno un valore aggiunto fondamentale per la nostra Amministrazione". A lei sono state assegnate le deleghe: edilizia residenziale pubblica, urbanistica ed edilizia privata, casa, rigenerazione urbana e nuclei storici, sostenibilità ambientale. Ma non solo. "Il suo arrivo è stato l’occasione per istituire una nuova delega specifica per il tema della casa". Ro.Ramp.