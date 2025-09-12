Rischio idrogeologico per maltempo, diramata l’allerta meteo gialla a Milano

Milano, 12 settembre 2025 – Al contesto di instabilità che caratterizzerà questo fine settimana, da un punto di vista meteorologico, si aggiunge anche l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico che è stata diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Attenzione dunque dalle 18 di oggi, venerdì 12 settembre, e fino alla mezzanotte di domani, sabato 13 settembre.

Durante le allerte si raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate; inoltre sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Durante tutta la durata dell'allerta il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città. I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile, registrandosi al link oppure scaricando la app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.