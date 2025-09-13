Visita del generale Luongo tra Radiomobile e Statale

"Avete protetto i deboli, avete difeso la giustizia, avete incarnato il significato più alto del servire la collettività. Ancora una volta avete dimostrato cosa significa essere carabinieri, continuate con perseveranza e determinazione. Tutti i cittadini contano su di voi, e sono certo che non li deluderete". Così il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo ha parlato a una rappresentanza dei militari del Nucleo Radiomobile di Milano durante la visita di ieri pomeriggio alla caserma Montebello di via Monti, alla presenza del comandante interregionale Pastrengo Riccardo Galletta.

In seguito, Luongo ha preso parte anche all’intitolazione del corso di Sociologia della criminalità organizzata dell’Università Statale al magistrato Giovanni Falcone e al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, durante il convegno "L’acerba scienza. Gli studi sulla criminalità organizzata in Italia". "È un grande onore essere qui oggi – ha affermato il generale di corpo d’armata –. Dalla Chiesa e Falcone hanno incarnato i valori più alti del servizio allo Stato. Il loro sacrificio non fu vano: generò coscienza, smosse le coscienze, indicò un cammino. L’intitolazione odierna suggella il legame tra ricerca scientifica e impegno civile, tra studio accademico e battaglia per la legalità. È un richiamo vivo, permanente, alla responsabilità che ciascuno di noi porta nei confronti della comunità".