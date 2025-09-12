Un tesoro in soffitta

Enrico Camanzi
Un tesoro in soffitta
Cronaca
Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 12 settembre
12 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Ultima estrazione SuperEnalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, venerdì 12 settembre

Continua la caccia alla sestina fortunata che stasera vale un montepremi di 50.100.000 euro

Estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto

Estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto

Superenalotto

Questi sono i numeri vincenti del Superenalotto, che insieme compongono la sestina vincente

Numero Jolly

Numero Superstar

Quote

SuperEnalotto

Superstar

Lotto

Ecco tutti i numeri estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in grassetto i numeri oro):

Bari 

Cagliari 

Firenze 

Genova 

Milano 

Napoli 

Palermo 

Roma 

Torino

Venezia

Nazionale 

Simbolotto

Ecco i numeri e i simboli vincenti del Simbolotto, un gioco gratuito abbinato al Lotto in cui si vincono premi extra in base ai simboli estratti

10eLotto

I numeri vincenti del 10eLotto:

Numero Oro

Numero Doppio Oro

Extra

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo comporta rischi significativi per la salute mentale, fisica ed economica. Può portare a dipendenza, perdita di denaro e problemi relazionali. È importante giocare in modo responsabile e consapevole dei rischi associati. Se senti di avere difficoltà a controllare il tuo comportamento nel gioco, cerca supporto da professionisti o associazioni specializzate. Il gioco deve essere sempre visto come un divertimento, non come una fonte di guadagno.

Si stima che solo in Lombardia, l’anno scorso siano stati bruciati oltre 10 miliardi di euro fra slot e giochi online e che ci siano quasi 330 mila giocatori patologici. Ogni residente tra 18 e 74 anni, giocatore o non giocatore, spende online in media 1.544 euro all’anno, mentre la media lombarda è di 1.287 euro.

