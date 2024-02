Fedez, Settimana della Moda con Donatella Versace. E Chiara Ferragni ci sarà?

Milano, 21 febbraio 2024 – Chiara Ferragni parteciperà alla Settimana della Moda di Milano? Ancora non è certo. Tra indizi social e dubbi dei follower, l’imprenditrice digitale non si è ancora fatta ufficialmente vedere a nessuna sfilata e a nessun evento. In compenso, suo marito Fedez ha fatto sapere di aver trascorso un pomeriggio in compagnia della stilista e amica, Donatella Versace, mentre preparava la passerella con i suoi abiti. Quindi, è piuttosto probabile che il cantante milanese sarà tra gli ospiti del defilé, magari in compagnia di sua moglie.

In una delle Stories Instagram, Fedez è apparso in compagnia di Donatella Versace. I due erano insieme durante le prove e gli ultimi preparativi della sfilata in occasione della Milano Fashion Week. Il cantante milanese si è addirittura proposto di realizzare un look per il defilé aiutando Donatella nella scelta degli accessori. La stilista accetterà e potremo vedere un look ideato dal rapper? Al momento la Versace ha acconsentito ma ha anche aggiunto “non ti garantisco che andrà in pedana”.

In attesa di vedere se le idee di Fedez saranno vincenti per Versace, non possiamo dimenticare che il cantante ha sempre avuto una passione per la moda. Nel 2019 ha lanciato una collezione per Diesel, il marchio di Renzo Rosso, mentre nel 2017 c’è stata una capsule collection per Bershka e nel 2015 ha collaborato con Sisley.

Tra i Ferragnez e Donatella Versace c’è un’amicizia che dura da molto tempo: la stilista è stata più volte immortalata mentre trascorreva momenti di relax anche insieme anche ai figli di Chiara Ferragni e Fedez, Leone e Vittoria. E proprio i due piccoli la chiamano ‘zia’. Non solo, numerosi i regali e gli abiti griffati creati appositamente per Chiara e Fedez. Un esempio? In occasione del Festival di Sanremo 2021, il cantante milanese si presentò sul palco con una camicia Versace molto colorata con le iniziali dei componenti della sua famiglia e tra questi spuntò una V, indizio del nome che era stato scelto per la bimba che Chiara Ferragni aveva in grembo. Di recente, il cantante è stato anche ospitato a casa della designer per una cena dog friendly alla quale si è presentato in compagnia dell’ultima arrivata in casa, la cagnolina Paloma.

Donatella Versace, Fedez e la piccola Vittoria

Subito dopo che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo riguardante la vicenda delle vendite del pandoro Balocco "griffato" legato a iniziative benefiche con "una pratica commerciale scorretta” che ha portato a una multa da 1 milione di euro per l'imprenditrice, Donatella Versace è scesa in campo per difendere Chiara Ferragni. “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l'azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l'Italia e per i giovani”, aveva scritto sul suo profilo Instagram.

Donatella Versace, Fedez e Chiara Ferragni (Foto Instagram)

Dopo l’incontro pre-sfilate tra Fedez e Donatella Versace, è probabile che il cantante sarà tra gli ospiti del defilé della stilista. Andrà in compagnia di sua moglie Chiara? Al momento, l’imprenditrice digitale non si è lasciata immortalare a nessun evento della Settimana della Moda. Si è limitata a postare uno scatto in cui la si vede al luna Park Meneghino, al Parco Sempione, seduta su una panchina con la scritta ‘Fashion’ e lei ha aggiunto ‘Week’ in colore fucsia. Chissà che non sia il primo passo verso un ritorno in pubblico. E proprio in un ambiente a lei molto familiare.

Chiara Ferragni (Foto Instagram)

Nel frattempo, il presidente della Camera della Moda italiana, Carlo Capasa, a margine dell'inaugurazione del Fashion Hub, a Milano, replicando a chi gli chiedeva se l'influencer sarà presente alle sfilate ha detto: “Chiara Ferragni? Non gestisco la sua agenda, non ci sono stati contatti, lei va avanti a fare le sue cose. Non ci sono stati contatti e non ci sono appuntamenti previsti insieme e non c'erano neanche la scorsa stagione”.