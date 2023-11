I Ferragnez si trasferiscono nella nuova casa: ecco com’è l’attico di lusso in Citylife

Milano – “We are in the new house”, siamo nella nuova casa, annuncia felice Chiara Ferragni su Instagram. Il gran giorno è ufficialmente arrivato: oggi la famiglia più social d’Italia ha traslocato, senza in effetti andare troppo lontano: Chiara, Fedez, Leone e Vittoria rimangono in zona Citylife, visto che la nuova magione si trova all’interno nella parte sud del quartiere, nel nuovissimo e lussuosissimo complesso chiamato Residenze Libeskind II con giardini, palestra e piscina condominiale, vicino a piazza Giulio Cesare.

Negli ultimi giorni Ferragni e consorte hanno mostrato le varie fasi del trasloco, che pare essere a buon punto visto che la famiglia ha passato la prima giornata nel mega attico con vista sulla Madonnina. Già ieri Federico Lucia in arte Fedez ha scherzato con la moglie sul suo vizio di spoilerare ciò che deve rimanere segreto, cercando di mostrare angoli della casa, firmata dallo studio di architettura 131Design, mai visti. Ma c’è da scommetterci che a trasloco ultimato, Chiara realizzerà un home tour, sicuramente molto atteso dai suoi follower. È ipotizzabile anche un servizio in piena regola su qualche rivista di architettura, come già successo per la splendida villa Matilda che i Ferragnez hanno acquistato e ristrutturato (sempre con 131Design dell’amico Filippo Fiora) sul lago di Como.

Ma insomma, com’è questa penthouse da sogno? In attesa dell’home tour, qualche idea è possibile farsela grazie ai numerosi aggiornamenti che la stessa Ferragni ha dato in questi mesi di cantiere. Tanto marmo sui toni scuri, tanto parquet, stile molto classico ma che si concede degli accostamenti pop come le colonne rivestite in metallo o lo specchio fluo. I bimbi avranno ciascuno il proprio bagno (rosa quello di Vittoria) e poi ci sarà persino una sala cinema con tanto di poltrone in velluto rosso.

Intanto oggi per salutare il vecchio appartamento la coppia ha pubblicato un commovente video che ripercorre i cinque anni trascorsi all’interno: l’arrivo di Leone, i suoi primi passi, il lockdown per Covid, le feste, il capodanno chiusi in casa, poi Sanremo e l’annuncio dell’arrivo di una sorellina, Vittoria. Lo stesso Leone, seguendo le orme dei genitori, ha girato un video in cui mostra la sua “bella casa”, i giocattoli, la stanzetta e… gli stivali della Vitto.