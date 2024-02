Chiara Ferragni, il mistero dei messaggi su Instagram. Poi la foto con l’amica Alice Campello

Milano, 20 febbraio 2023 – “Andata, grazie a tutti voi”. Chiara Ferragni ha scelto poche e semplici parole, accanto alle emoticon delle dita incrociate e delle mani giunte in preghiera, per informare i follower che “il giorno importante” è andato bene. E lo ha fatto sempre in una delle Stories di Instagram, dove appare in primo piano serena e sorridente.

Stories Chiara Ferragni (Instagram)

Un messaggio che infittisci ancora di più il mistero dopo quanto aveva scritto ieri. Sempre sul suo profilo social, l’imprenditrice aveva mostrato un foglio giallo dove suo figlio Leone le aveva scritto “in bocca al lupo”. A corollario della Storia c’era la scritta “Tomorrow is an important day”, (domani è un giorno importante, ndr). E in molti avevano ipotizzato che la Ferragni volesse far riferimento alla Fashion Week di Milano, in programma da oggi fino a lunedì 26 febbraio. L’appuntamento poteva essere l’occasione per tornare a mostrarsi in pubblico. Ma evidentemente l’impegno era un altro. E, forse, anche molto più importante. Magari collegato alle indagini che la riguardano, dopo lo scandalo Balocco.

Poco dopo, l’imprenditrice digitale ha anche mostrato ai follower il suo look di oggi, serio ed elegante: un abito lungo e beige con giacca di pelle.

Lo stesso outfit che indossa in una fotografia in cui è stata taggata da Alice Campello. Lo scatto è stato postato sui social dall’influencer e moglie di Alvaro Morata proprio questa mattina. Le due amiche si trovano a Palazzo Parigi e appaiono felici insieme. A corredo della foto solo tantissimi cuoricini rossi. E subito sotto il commento di Chiara: “Ti voglio bene davvero”.

Chiara Ferragni e Alice Campello (Foto Instagram)

Immediati i commenti dei follower e stavolta oltre ai soliti haters ci sono anche tanti sostenitori: “In questi momenti si vedono le vere amicizie”, “Alice, hai dimostrato cos'è l'amicizia! Facile quando tutto va bene, e bello sapere che puoi contare sulle persone che ci mettono la faccia” e “Finalmente qualcuno che sostiene apertamente un'amica”.