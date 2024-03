Fedez cerca casa disperatamente: mentre il rapper trasloca, Chiara Ferragni vola a Dubai con i figli

Milano, 25 marzo 2024 – “Caro Airbnb mi mancherai”: con queste parole Fedez ha annunciato ai follower un (ennesimo) cambio di vita. Dopo essere uscito dall’attico di City Life a fine febbraio e aver levato dal dito la fede nuziale che l’ha legato per sei anni a Chiara Ferragni, il rapper di Rozzano ha postato una serie di stories Instagram per comunicare di aver lasciato l’appartamento AirBnb dove si trovava temporaneamente.

La vita di Fedez dopo la separazione

Dalle foto successive, dove una sedia funge da “cabina armadio” e per terra rimangono le buste dei pasti ordinati con delivery si intende che Fedez in questo mese abbia avuto una quotidianità compromessa da continui spostamenti, senza orari e senza nulla di fisso.

Ferragni a Dubai con i figli

In cerca di un nuovo alloggio, il rapper ha anche chiesto ai fan di consigliargli un letto per i figli Leone e Vittoria da aggiungere alla casa nuova: nel frattempo i bambini, di cui i giorni scorsi si sono festeggiati i compleanni prima dell’uno e poi dell’altra, sono in compagnia della madre.

Chiara Ferragni con una serie di foto in aeroporto ha aggiornato i follower di essersi lasciata alle spalle la presunta litigata con l’ex marito, avvenuta proprio in occasione della festa di Vittoria, volando lontana da Milano: l’influencer, in compagnia dei due piccoli è atterrata a Dubai, dove si presume passerà le vacanze pasquali.

L’ultima puntata di “Muschio selvaggio”

Fedez, che nelle stories di oggi immortala anche il padre Franco alle prese con scatoloni e pacchi da spostare (“Mio padre voleva godersi la pensione e invece in queste settimane ha fatto più di tre/quattro traslochi), annuncia anche l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio: “Il podcast finisce qui, anzi non so se finisca qui ma finisce nelle mani di Luis Sal. Io e Marra ci leviamo dai co******”.

Poi subito la correzione: "Errata corrige: c’è arrivata una lettera dall’avvocato di Luis quindi devo auto-smentirmi. Ho troppo processi – ironizza il rapper – e confondo le linee difensive dei vari processi. In realtà non è vero che il podcast finisce solo nelle mani di Luis, aspettiamo il giudizio della magistratura, a cui io voglio molto bene e confido molto”.