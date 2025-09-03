Rho, giovane al volante senza patente: scatta la denuncia insieme ai ricordi del Gratosoglio

Rho (Milano), 3 settembre 2025 – Era alla guida di una Fiat Panda senza patente perché mai conseguita. Non solo, ma all’interno dell'auto nascondeva attrezzi per lo scasso. Per questo la 18enne di etnia Rom è stata denunciata dagli agenti della polizia locale di Rho che l’hanno fermata.

L’alto

Con lei c'erano anche due amiche da poco maggiorenni e tre bambini tutti di nazionalità serba. Gli agenti del Nucleo Radiomobile l'hanno notata che transitava in via Pirandello, la Fiat Panda sbandava rappresentando un pericolo per le macchine e per i pedoni. Le hanno imposto l'alt e fatto un controllo.

I precedenti

La ragazza 18enne che guidava è risultata avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e le verifiche hanno consentito di accertare che non aveva mai conseguito la patente.

Sul veicolo sono stati trovati attrezzi atti allo scasso quindi, considerati i procedenti, è stata fermata e denunciata per possesso di attrezzi atti allo scasso e per guida senza patente. Sono in corso accertamenti sulla macchina: si tratta di un leasing in carico a una ditta di Milano che l’avrebbe ceduto a un terzo, che a sua volta l’ha affidata alla nomade.

Il dramma del Gratosoglio

Il sindaco e il caso "Ringrazio la Polizia Locale per l'attenzione che continua a dimostrare alla sicurezza cittadina – commenta il sindaco Andrea Orlandi –. Quanto accaduto a Milano, in zona Gratosoglio, dove una signora di 71 anni (Cecilia De Astis, ndr) è stata investita e uccisa da un’auto (rubata, ndr) e guidata da un minorenne, genera sdegno e preoccupazione: confidiamo che i ripetuti e costanti controlli scongiurino il verificarsi di simili episodi sul nostro territorio”.

L’alleato

In queste settimane la polizia locale ha intensificato i controlli attraverso il portale Targa System che rileva la mancanza di assicurazione o di revisione, lo segnala alla centrale operativa e al tablet in dotazione alla pattuglia: gli agenti, di conseguenza, possono contestare immediatamente al conducente la mancata assicurazione o revisione. In pochi giorni sono già tre le sanzioni per guida senza assicurazione e quattro per mancate revisioni emerse dopo i controlli.